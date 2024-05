Gorlice i okolice. Kąpieliska otwarte 28.05. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Co to jest kąpielisko?

Otwarte kąpieliska w Gorlicach. Gdzie popływasz w najbliższej okolicy?

Nie każde miejsce, które znane jest z tego, ze chodzi sie tam pływać, jest kąpieliskiem. Na kąpielisku możesz czuć się bezpiecznie. Próbki wody regularnie trafiają do laboratorium na badania, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Gorlicach.

Kąpielisko strzeżone w Klimkówce

Kąpielisko w Radgoszczy - Narożnikach

Kąpielisko: C.A.W. Borek

Kąpielisko Czarna Sędziszowska

Kąpielisko: Dolina Raby

Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Kąpielisko: Bobrowe Rozlewisko

Kąpieliska w pobliżu Gorlic

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. W upalne dni warto wybrać się na kąpielisko, gdzie przyjemnie spędzisz wolny czas. Jest to miejsce, które często pilnowane jest przez ratowników. Najprawdopodobniej znajdziesz tam również strefy dla dzieci, w których najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.

Na kąpielisko zabierz ze sobą koc, ręcznik, czapkę lub kapelusz oraz krem z filtrem. Koniecznie weż ze sobą również wodę lub inne napoje. Przydatne będą także książka lub słuchawki. Jeśli wolisz spędzać czas aktywnie zabierz również piłkę lub rakietki do badmintona.