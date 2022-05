Gorlice. Dziecięca Grupa Teatralna Być Może z GCK jedzie na Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek. Pokazali spektakl, który wystawią

Ryfka, główna bohaterka spektaklu to mała dziewczynka, która mieszka z babcią w wielkiej kamienicy. To dom-pigułka, swoisty mikrokosmos różnych osobowości i charakterów, od karmicielki ptaków poprzez dystyngowaną panią Marszałkową po śpiewaczkę operową. Każdy z nich ma swoje plany, marzenia, zgryzoty, spojrzenia na świat, ale łączy ich bycie i życie pod jednym dachem. Niby są dla siebie obcy, ale jednocześnie nie mogliby bez siebie istnieć. Dla Ryfki ci wszyscy ludzie stanowią punkt odniesienia, dając poczucie bezpieczeństwa i przynależności do miejsca.

Obsada: