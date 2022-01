Gorlice. Drugie życie ponad stuletniego Sokoła. Miasto będzie miało się czym chwalić, bo robi wrażenie [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Sokół zaczyna drugie życie, choć tak naprawdę zaczęło się ono, gdy do budynku weszły ekipy budowlane. Dawne kino, a historycznie siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ma za sobą nie tylko bogatą historię, ale inne koleje losu, które omal nie doprowadziły go do budowlanego upadku. Miliony złotych wpompowane w generalny remont, a właściwie totalną modernizację dały efekt – teraz to najładniejszy pod względem architektonicznym budynek w mieście.