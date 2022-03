Gorlice. Demonstracja poparcia oraz koncert artystów z powiatu dla Ukrainy. Musicalowe "Uciekali" wybrzmiało szczególnie

Tegoroczny 8 marca na długo pozostanie w pamięci. Jeszcze kilka tygodni temu snuliśmy plany obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza, ale wszystko zmieniło się 24 lutego, gdy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę. Od niemal dwóch tygodni nasze główne działania skupione są wokół pomocy tym, którzy uciekają przed wojną. Gorliczanie bardzo mocno się w nie włączyli, a dzisiaj przyszli na rynek by jeszcze raz dobitnie powiedzieć Stop Szaleństwu Wojny.

Jeszcze przed koncertem rozpoczęła się zbiórka datków do puszek. Oczywiście z myślą o pomocy dla walczącej Ukrainy. Choć ostatecznie z racji zbyt silnych podmuchów wiatru nie udało się postawić balonu na uwięzi, który za dowolną wrzutkę do owych puszek miał zabrać chętnych na krótką podróż w przestworza, to i tak nie brakowało takich, którym wystarczyło samo wejście do kosza.