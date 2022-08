Gorlice będą rozbrzmiewać muzyka nie tylko ze wszystkich stron Karpat. W tym roku poznamy też uroki tanga i flamenco

Główny organizator, Gorlickie Centrum Kultury współpracujący tu oczywiście z Urzędem Miejskim jak co roku zapowiada potężną dawkę folkowej muzyki z pogranicza kultur.

Festiwal wystartuje w sobotę o godzinie 17. Jako pierwszy na scenie pojawi się zespół Que Passa, który prezentuje mieszankę muzyczną zakorzenioną w między innymi w tradycjach flamenco, world music, jazzu.

Również w sobotę czeka nas spora dawka pop-rock-folk z elementami elektroniki. Wszystko za sprawą zespołu Gooroleska.

Niedzielne koncerty to na początek LemJazz, czyli najnowszy autorski projekt muzyczny Mirosława Bogonia, pianisty, kompozytora i aranżera. Kolejna festiwalowa odsłona to świat tanga, w który wprowadzi nas Bandonegro, czyli światowej klasy polska orkiestra, należąca do grona najbardziej intrygujących i rozpoznawalnych wykonawców tego gatunku.

Muzyka to nie wszystko, czym może nas zachwycić festiwal. Towarzyszyć my będą wystawy fotografii, warsztaty plastyczne oraz folk-kiermasz. Zbiór fotografii prezentujących subiektywną wizję świata zamkniętego w geograficznej przestrzeni Karpat przedstawi Krzysztof Gębarowski, a jego wystawa nosi tytuł „Spotkaliśmy się…”. Kolejna prezentacja to Z czułością – w zaciszu pracowni twórców instrumentów autorstwa Doroty i Piotra Piszczatowskich.