Gorlice. 8 maja na rynku zagości Teatr Migro. Artyści przyjadą do nas ze spektaklem Echa. Będzie to opowieść o Kresach Wschodnich

Teatr jest już znany gorliczanom ze spektaklu, który mogli oglądać przed rokiem na płycie rynku. Wówczas przyjechali do naszego miasta z dwoma spektaklami: Drom-Ścieżkami Romów i Ławka.

"Echa" to spektakl bez słów jest impresją na temat Kresów Wschodnich. Opowiada o zapomnianych miejscach, ludziach i przedmiotach, które zostają. Narratorem przedstawienia jest muzyka – wspaniałe utwory instrumentalne i pieśni śpiewane na żywo przez aktorów. Zdjęcia, które będą ożywać na oczach widzów, przeniosą nas do świata wielu kultur, narodowości i wyznań, do świata Kresów Wschodnich sprzed wojny i do czasów powojennych. Opowiemy o migracji, przesiedleniach, o tym, co do niedawna wydawało się przeszłością. Przeszłością, która niestety wróciła do nas z całą swoją siłą.

Ruch sceniczny, autorstwa Natalii Iwaniec, przeprowadzi nas przez tę podróż za pomocą techniki Gaga, unikatowego języka ruchowego opracowanego przez Ohada Naharina.