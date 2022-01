Gmina Lipinki postawiona pod ścianą. Sąd uznał, że ich uchwała dotyczącą LGBT jest niezgodna z obowiązującym w Polsce prawem Lech Klimek

Sąd uznał, że uchwała z Lipinek dotyczącą LGBT jest niezgodna z obowiązującym w Polsce prawem. W Moszczenicy czekają czy aż ich zaskarży

W roku 2019 jak grzyby po deszczu rodziły się w różnych samorządowych jednostkach uchwały, a to stref wolnych od LGBT, a to sprzeciwiające się szerzeniu ideologii LGBT. Koniec końców okazało się, że całe województwo małopolskie decyzją radnych sejmiku stało się strefa wolna od LGBT. Również w naszym powiecie dwa samorządy zdecydowały się na przyjęcie tego rodzaju uchwał. To gminy Lipinki i Moszczenica. Z czasem większość się z tych uchwał wycofała, nasi trwają w przekonaniu, że są one dobre.