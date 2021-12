Gmina Biecz liderem w dbałości o seniorów. Czwarty przeznaczony dla nich klub ruszy na początku stycznia

- Seniorzy będą mieli do dyspozycji kilka pomieszczeń – zapowiada Mirosław Wędrychowicz, burmistrz Biecza.

By być precyzyjnym, trzeba powiedzieć, że będzie to jedno ogólnodostępne pomieszczenie ze stołami i krzesłami, drugie ze sprzętem rtv, komputerem z dostępem do internetu, kanapami i fotelami. Znalazło się także miejsce dla kuchni i oczywiście toalety.