Generalny remont po dziesięciu latach od oddania do użytku. Starostwo wyda ponad 9 milionów na 2600 metrów drogi

Ten fragment drogi powiatowej to element tak zwanej małej obwodnicy Gorlic która powstała dzięki realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic - przebudowa dróg powiatowych nr 1486K i 1488K”. Na remont drogi wydano wtedy 7,08 mln zł, z czego 4,13 mln zł stanowiły środki pozyskane przez powiat w ramach MRPO. Oddano ją do użytku w 2011 roku.