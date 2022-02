Emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej do swoich świadczeń. Są też ulgi dla pobierających renty socjalne

- Nowe progi przychodu obowiązują od 1 marca do końca maja - informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego. - Pierwszy wynosi 4196,60 zł brutto, czyli 70 procent przeciętnego wynagrodzenia. W tym czasie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury i renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 4196,60 złotych. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 procent tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia - podkreśla.