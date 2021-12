Dziki na Osiedlu Łysogórskim. Lochy i kilkanaście warchlaków baraszkowało przy placu zabaw Agnieszka Nigbor-Chmura

To niecodzienny widok, mimo że na osiedlu Łysogórskim w sumie już na opłotkach miasta, bo najbardziej wysuniętym w kierunku granicy z gminą wiejską Gorlice nie trudno o spotkanie z sarną czy nawet lisem. Wizyty dzików mieszkańcy się chyba jednak nie spodziewali. Bardzo możliwe, że to stado, to rodziny przepłoszone z ulicy Wrońskich lub nowi „przybysze” z okolicznych lasów - Taborówki, Łysej Góry czy Pasternika.