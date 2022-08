Dwa dni dobrego grania w Beskidzie Niskim. W nocy zakończyła się druga edycja Diy Punx Fest w Zdyni

Takie imprezy są całkowicie wyjątkowe i organizowana na zupełnie innych zasadach niż chociażby takie wielkie imprezy, jak lokalne festyny dożynkowe. Tu nie ma pieniędzy od sponsorów, tu nie ma grantów, tu wszystko finansowane jest z pieniędzy za bilety i karnety. Wydawać by się mogło, że w świecie, w którym dominuje komercja, gdzie nic nie może się obyć bez politycznego, czy samorządowego namaszczenia próba takiego działania powinna już na starcie zostać utrącona.

Koncepcja na której opiera się organizacja takich imprez, obecna jest na scenie punkowej od samego początku jej istnienia i znalazła się w samej nazwie imprezy: D.I.Y., do it yourself, czyli zrób to sam.