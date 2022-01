Duże brawa dla małych artystów! Mali Pogórzanie zaprezentowali się na scenie Gorlickiego Centrum Kultury Agnieszka Nigbor-Chmura

Podczas spotkań dzieci poznają folklor naszego regionu. Poprzez zabawę, śpiew i taniec dowiadują się, jak nasi dziadkowie żyli i spędzali wspólnie czas w dzieciństwie Patrycja Długosz Zobacz galerię (10 zdjęć)

To był premierowy pokaz Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Pogórzanie”. Na scenie Gorlickiego Centrum Kultury mali artyści zaprezentowali wyjątkową kompozycję zabaw, pieśni, tańców i gwary pogórzańskiej. Koncert „Z tradycją w przyszłość” to niezwykła podróż w czasie do lat, kiedy rytm życia wyznaczała natura.