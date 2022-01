Droższe parkowanie w Bobowej. Stawka wzrosła o 0,50 zł za godzinę Agnieszka Nigbor-Chmura

Teraz za parkowanie do 30 minut trzeba zapłacić 1,50 zł (wcześniej opłata wynosiła 1 zł). Za pierwszą i kolejne godziny – po 2 zł (wcześniej 1,50 zł) archiwum Zobacz galerię (5 zdjęć)

Stawki za płątne parkowanie wzrosły do 2 zł za godzinę. To dokładnie tyle, ile kosztuje godzina postoju w strefie A na terenie Gorlic. To pierwsza tego typu podwyżka od czasu istnienia w Bobowej strefy płatnego parkowania, a więc od siedmiu lat.