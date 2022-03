Dokumenty podpisane więc można startować z nowymi drogowymi inwestycjami

Sękowa. Nie będzie rekonstrukcji Bitwy pod Gorlicami. Trudno bowiem organizować militarne widowisko, gdy za wojna na wyciągnięcie ręki

To już pewne – w tym roku nie będzie rekonstrukcji Bitwy pod Gorlicami. Były wprawdzie plany, by 2 maja, po dwóch latach przerwy, wznowić to historyczne...