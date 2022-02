Dobiegają końca prace przy podświetleniu kładki do parku! Pierwszy raz iluminację zobaczymy za kilka dni!

Już w czerwcu ubiegłego roku miasto rozstrzygnęło przetarg i wybrało wykonawcę podświetlenia pieszej kładki, która połączy ulicę Słowackiego z Parkiem Miejskim w Gorlicach. Jak to miejsce będzie wyglądało, mieliśmy okazję się przekonać podczas happeningu Światło z ziemi, który odbył się na polanie miejskiego zieleńca. Teraz wizualizację przygotowała firma Reva-Siled z Gdańska, która wygrała przetarg.

To już pewne. Kładka piesza prowadząca do Parku Miejskiego, niebawem nabierze barw! Wybrany w procedurze przetargowej wykonawca, właśnie kończy inwestycję. Na moście pojawiła się już konstrukcja, z na niej założone zostały lampy. Ciągną się one po obydwu stronach kładki, na jej drewnianym poszyciu, a także linach.