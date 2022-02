Do trzech razy sztuka. Miasto dokłada ponad 4 miliony i za 12,7 miliona będzie remont Gorlickiego Centrum Kultury

FLESZ - Rząd znosi większość obostrzeń. Co się zmieni od 1 marca?

Gdy ogłaszano ten ostatni, rozstrzygnięty już przetarg, miasto oficjalnie nadal miało na inwestycję 6,1 miliona złotych netto, czyli około 8 milionów łącznie z podatkiem VAT i właśnie takie były deklarowane oczekiwania inwestora w stosunku do wykonawców tego projektu.

- Po analizie sytuacji na rynku, zdecydowaliśmy, by kolejny raz podjąć walkę o pełny zakres zaplanowanego remontu – mówił Rafał Kukla, burmistrz Gorlic. - Oczywiście mamy świadomość, że sytuacja rynkowa jest dynamiczna, jednak myślimy, że wykonawcy zweryfikują swoje podejście do tych prac i zmieścimy się w naszym budżecie – dodawał.

Otwarcie ofert nie pozostawiło złudzeń, pieniędzy trzeba zdecydowanie więcej. Tym razem władze miasta spojrzały na sytuację racjonalnie. Oczywiście możliwe było drastyczne okrojenie projektu, tak by zmieścić się w zakładanym finansowaniu i w efekcie doprowadzić do sytuacji, że dostaniemy coś, co zupełnie nie będzie spełniało wymagań ośrodka kultury, skrojonego na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Szczęśliwie postanowiono nie stosować półśrodków.