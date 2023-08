Do gorlickiego szpitala trafią dwa respiratory. To sprzęt transportowy, który będzie wykorzystywany w karetkach pogotowia

– Przekazane urządzenia to nowoczesny sprzęt, który wspomaga pracę ratowników i poszerza możliwości udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia - mówi wojewoda Łukasz Kmita o sprzęcie medycznym, który trafia do małopolskich zespołów ratownictwa medycznego. - System kompresji klatki piersiowej umożliwia stosowanie uciśnięć klatki piersiowej podczas transportu do miejsca, w którym realizowane będą zaawansowane metody ratowania życia. To w pewnym sensie dodatkowa para rąk ratowników. Zespoły ratownictwa medycznego wyposażone zostaną także w nowe respiratory transportowe. Dzięki niewielkim rozmiarom i lekkiej konstrukcji umożliwiają one skuteczne i bezpieczne dla pacjenta stosowanie wentylacji mechanicznej poza szpitalem – dodał wojewoda podczas briefingu prasowego.

Wzięli w nim udział przedstawiciele beneficjentów – dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Małgorzata Popławska oraz dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu Edward Piechulek. Briefing odbył się przed magazynem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, skąd dysponenci ZRM-ów odbierają wspomniany sprzęt.

Ta partia urządzeń to sprzęt, który został pozyskany z Ministerstwa Zdrowia dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach pomocy ze Światowej Organizacji Zdrowia. WHO przekazała go stronie polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz działaniami podejmowanymi na rzecz uchodźców. Pomoc otrzymały zespoły ratownictwa medycznego czynnie zaangażowane w udzielanie pomocy osobom przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej w wyniku wojny.