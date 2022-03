Delegacja z Gorlic na ceremonii pamięci w Bełżcu. Uczcili pamięć setek tysięcy pomordowanych tam Żydów

Uroczystości przygotowane zostały przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Państwowe Muzeum na Majdanku.

- W połowie października 1941 roku utworzono na terenie Gorlic getto - przypomina Marcin Gugulski. - Oprócz 3500 miejscowych, gorlickich, Żydów, umieszczono na niewielkiej przestrzeni, ludność żydowską przesiedloną także z okolicznych miejscowości. Od wiosny 1942 roku zaczęła się stopniowa, systematyczna likwidacja ludności żydowskiej w getcie - dodaje.

Ostateczna likwidacja getta gorlickiego nastąpiła w sierpniu 1942 roku. Od 14 do19 sierpnia Niemcy dokonali na terenie miasta, w tzw. Buciarni oraz w lesie Garbacz egzekucji ok. 900 osób. Wywiezieni Żydzi gorliccy zostali zamordowani w Bełżcu prawdopodobnie 20 sierpnia 1942 roku.

Hołd ofiarom zagłady złożyli także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Edukacji i Nauki, trzech sąsiadujących województw: podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Specjalne słowo do zebranych skierowali: prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu funkcjonował od marca do grudnia 1942 roku. W tym czasie zamordowano w nim co najmniej 450 tysięcy osób, przede wszystkim polskich Żydów, ale także obywateli żydowskich z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji.