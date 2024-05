Czesne w Miejskim Zespole Żłobków wynosi 600 złotych miesięcznie. Za żywienie trzeba zapłacić 15 złotych dziennie

Miasto miało pomysł na adaptację pomieszczeń po byłym przedszkolu, które przez długie lata prowadziło tutaj Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Po tym, jak placówka samoistnie wygasła, a TLD zrezygnowało z prowadzenia przedszkola, funkcjonowała tam świetlica, dedykowana dzieciom ukraińskich uchodźców, które w tym miejscu znalazły ostoję, przestrzeń do zabawy i nauki języka polskiego.

Kolejny start miasta Gorlice w programie Maluch + przyniósł dobre wieści. W mieście powstaje kolejny żłobek. Co prawda, ze względu na uwarunkowania lokalowe nie ma już możliwości, by powiększona została placówka przy ul. Jagiełły. Żłobek będzie miał nową lokalizację przy ul. Wyszyńskiego.

Nowe życie już od 1 września otrzyma opuszczony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci budynek przy ulicy Wyszyńskiego w Gorlicach. Jeszcze kilka lat temu mieściło się tam przedszkole prowadzone przez to stowarzyszenie. Potem miejsce służyło, jako świetlica dla dzieci z Ukrainy, które mogły się tam uczyć i bawić. Teraz powstaje tam żłobek. Miejsc będzie dla 24 dzieci.

- O ile zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, była potrzeba prowadzenia takiej świetlicy, to z czasem dzieci tylko ubywało. Stworzenie w tym miejscu żłobka pozwala nie tylko rozwinąć bazę miejsc żłobkowych w naszym mieście, ale też daje szansę na utrzymanie w dobrej kondycji budynku, który jest własnością miasta - mówi Rafał Kukla, burmistrz Gorlic. - Nowe miejsce - Osiedle Górne to szansa dla rodziców z tej części Gorlic na łatwy i szybki dostęp do miejsca opieki dla swoich pociech - tłumaczy Kukla.

W ramach naboru do programu Maluch + Gorlice otrzymały niemal 900 tys. złotych dofinansowania na utworzenie oraz wyposażenie żłobka.

- Dzięki dofinansowaniu powstaną 24 nowe miejsca opieki dla najmłodszych gorliczan! Na funkcjonowanie placówki pozyskaliśmy dodatkowo 722 tys. zł. Koszt realizacji zadania w całości pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy - dodaje burmistrz.