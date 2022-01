Chciał zainwestować swoje pieniądze, a stracił 20 tys. złotych. Mogło być jeszcze gorzej!

Do naszej, gorlickiej Komendy Powiatowej Policji zawiadomienie o oszustwie złożył mieszkaniec Gorlic. Jak relacjonował policjantom, chciał zainwestować swoje oszczędności na giełdzie papierów wartościowych, żeby zarobić. Nierozwaga sprawiła, że zamiast zysku teraz liczy straty.

Mężczyzna nie był w stanie dokładnie określić, w jaki sposób oszuści przejęli dostęp do jego konta. Może tylko przypuszczać, jak do tego doszło.

Inwestycja w giełdę miała wiązać się z telefoniczną konsultacją z brokerem, jak się potem okazało - oszustem.

Rozmówca miał zachęcać mieszkańca Gorlic do zainwestowania na giełdzie papierów wartościowych. W obsłudze „inwestycji” miała pomóc mu stosowna aplikacja. Trefny broker poprosił, by gorliczanin ją zainstalował. Dzięki dostępowi do niej, miał uzyskać pomoc konsultanta w kolejnych operacjach.

W efekcie próby uzyskania zysku z oszczędności, z rachunku bankowego gorliczanina zniknęło 20 tys. złotych. Ktoś przelał je na inne konto. Strat z tych operacji byłoby znacznie więcej, gdyby nie fakt, że mimo wszystko mieszkaniec naszego miasta zorientował się, że oszuści, podszywając się pod niego, złożyli wniosek o 100 tys. złotych kredytu. Gdy tylko spostrzegł się, że ktoś włamał się do jego bankowości elektronicznej, natychmiast zablokował do niej dostęp.

Ostrożność przy podejmowaniu decyzji finansowych jest konieczna. - Niestety przestępcy stosują coraz bardziej wyszukane metody, a kradzież pieniędzy odbywa się niemalże na oczach pokrzywdzonych i przy ich udziale. Oszuści najpierw nakłaniają ofiary do zainstalowania programu zdalnej obsługi urządzenia, a potem polecają, by zalogowali się do swojego konta. W ten oto sposób uzyskują dostęp do loginu i hasła - przestrzega Grzegorz Szczepanek, oficer prasowy KPP w Gorlicach. (ani)