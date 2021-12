Budżet miasta uchwalony jednomyślnie. Radni ostro popracowali na połączonych komisjach

W trakcie tego rodzaju sesji wymagane jest przeprowadzenie dyskusji nad założeniami budżetu. Robert Ryndak, przewodniczący rady otworzył taką dyskusję, ale pomimo jego zachęt nikt z radnych nie był skory do roztrząsania budżetowych zawiłości na transmitowanej w internecie sesji.

- To w sumie nic dziwnego – mówi przewodniczący. - Mieliśmy sporo czasu na dyskusje w czasie posiedzeń dwóch połączonych komisji rady obradujących w pełnym składzie. Dwa długie wieczory pełne pytań i rozmów zaowocowały właśnie takim, a nie innym wynikiem. Wszyscy radni zaakceptowali to co zaproponował nam burmistrz – podkreśla.

Wydatki budżetu miasta w 2022 roku planowane są na kwotę 186 057 774 zł, na którą złożą się: wydatki majątkowe 40 822 717 zł, wydatki bieżące – 145 235 057 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – 6 131 535 zł. Radni zaakceptowali między innymi konieczność zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 20,5 miliona.