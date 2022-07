Bobowa. Te wakacje młodzi bobowianie zapamiętają na długo. Zadbało o to Centrum Promocji i Kultury Gminy. Było inaczej, niż wszędzie

Ze społecznościowych relacji wynika, iż Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa doskonale wie, że w wakacje kredkami i farbkami niewiele zdziałają. Dzieciom potrzeba czegoś innego. I wcale nie musi to być kosztowny wyjazd do parku rozrywki. Do Pilzna, do muzeum lalek – też się sprawdzi.

O muzeum, które mamy na wyciągnięcie ręki pewnie nie wszyscy wiedzą. A jest takie. I jest w nim co zwiedzać, bo są tam lalki z całego świata. Te z babcinego strychu również. Nawet Królewna Śnieżka się znajdzie, a i słynnych japońskich nie brakuje. Młodzi bobowianie zajrzeli też do miniaturowej wsi Reymontowskiej, choć zdecydowanie bardziej interesowała je spełniająca życzenia złota rybka i zamek krasnali pełen… wiedźm. Wcześniej dzieciaki poznawały tajniki jeździectwa, pichciły z seniorkami, szalały po siłowni, a na finał obejrzały seans w Kinie Kolory.