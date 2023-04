Blich. Wreszcie na horyzoncie zaświtał koniec remontu. Pierwsza nakładka położona, jest więc mniej błota

Remont Blichu zaczyna powoli obrastać brodą. Nikt absolutnie nie kwestionuje jego zasadności, tylko chyba wszyscy mieszkańcy mają go już serdecznie dosyć. I choć od początku wszyscy wiedzieli, że potrzeba będzie na niego miesięcy, to chyba nikt nie spodziewał się, że wszystko pochłonie aż tak dużo czasu. Bo jak to bywa z takimi inwestycjami – w trakcie okazało się, że podziemne sieci na mapie niekoniecznie mają pokrycie w rzeczywistości. Zaczęły się poślizgi w czasie.

W ramach kompleksowego, poza zasadniczą częścią, czyli drogą, wymienione i przebudowane zostały także krawężniki, obrzeża, korytka, chodnik, miejsca postojowe, oświetlenie, nowa sieć teletechniczna. Ponadto przeprowadzony został remont sieci gazowniczej i wodociąg. Roboty objęły ul. Nadbrzeżną, Garbarską oraz Blich do wysokości zakrętu przy ogródkach działkowych.

To jeden z największych drogowych remontów w ostatnich latach w mieście.