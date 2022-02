Barbara Bartuś i Łukasz Kmita na wspólnej konferencji prasowej krytykują działania rady powiatu gorlickiego

Pieniądze, które dotrą na nasz teren, zostaną przeznaczone na realizację remontów na drogach gminnych i powiatowych.

- Do miasta wsparcie trafiło na remont dwóch ulic - mówiła Barbara Bartuś. - To ponad 1,8 miliona złotych na ulice Ogrodową i Rzeźniczą - dodała.

Ponad 3 miliony to kwota, dzięki której zostaną zrealizowane prace na dwóch drogach powiatowych. Remontowane będą trasy z Ropy do Wysowej oraz drogi z Szymbarku do Szalowej. Na pierwszej z nich wyremontowany zostanie również most.

- W życiu samorządów, to bardzo ważna chwila, bo spełniają się marzenia nie tylko samorządowców, ale też mieszkańców - mówił Łukasz Kmita. - Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy ostatecznie znaleźli się na liście rozstrzygniętej przez premiera. Wsparcie dla powiatu gorlickiego jest duże – dodał