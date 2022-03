Automobilklub Biecki organizatorem Wiosenne Super Sprintu. W Ropie zawodnicy walczyli o punkty na krętej i wymagającej trasie Lech Klimek

Wiosenny Super Sprint był 1. Rundą Mistrzostw Galicji w Super Sprincie oraz 1. Rundą MOR w Super Sprincie. Dwukilometrowa trasa w Ropie, którą dla zawodników przygotowała ekipa Automobilklubu Bieckiego, jest fragmentem odcinka Rajdu Magurskiego, Przez wielu już zapomnianej zimowej rundy rajdowych mistrzostw Polski. Wydawać by się mogło, że dwa kilometry to nic takiego, jednak tym razem organizatorzy postawili przed zawodnikami ciekawe wyzwanie. Trasa był wąska i kręta, kierowcy musieli wykazać się sporymi umiejętnościami, by liczyć na dobry wynik. Na starcie w Ropie zameldowało się 47 załóg. Wzdłuż całego odcina, bardzo licznie stawili się też kibice sportów motorowych.